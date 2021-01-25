Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 21:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de anne ve 3 çocuğu sobadan sızan gazdan zehirlendi
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de sobadan sızan gazdan zehirlenen anne hayatını kaybetti, 3 çocuğu ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Merkeze bağlı Hacıabdullah beldesinde çocuklarıyla yaşayan Nagihan T'den haber alamayan komşuları durumu, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Eve gelen ekipler, anne ile çocukları 9 yaşındaki S.T., 13 yaşındaki N.T. ve 14 yaşındaki S.T'yi baygın halde buldu.
Evdekilerin, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiklerini belirleyen ekipler, annenin öldüğünü tespit etti.
Zehirlenen 3 çocuk ise ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Nagihan T'nin cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna kaldırılacak.
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