Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Isparta'da bir köy karantina altına alındı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Yalvaç ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca, Körküler köyünde COVID-19 vakaları ve temaslı sayılarında artış olması nedeniyle hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Etiketler: Karantina Koronavirüs Tedbirleri
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