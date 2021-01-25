Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında 16 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dalaman açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, lastik bottaki 16 düzensiz göçmeni sahil güvenlik botuna alarak karaya çıkardı.
Göcek Limanı'na getirilen göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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