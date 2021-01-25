Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bahçecik Barajı'nda fiziki gerçekleşmenin yüzde 60'a ulaştığını ve bu yıl barajda su tutulacağını belirtti.

Çimen, şunları kaydetti:

"Harşit Çayı Islah Projesi ile Bahçecik Barajı görüşmenin en önemli konularıydı. İki konu ile ilgili güzel gelişmeler yaşanacak. Baraj bu yıl su tutacak. Eş zamanlı olarak 25 kilometre uzaklıkta Bahçecik Barajı'ndan buraya isale hattı yapılacak. 2022'de evlerimizden billur gibi su içeceğiz. Takip ettik ve bu noktaya getirdik. Bahçecik Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 60 seviyesine ulaştı. Geçen yıl bu proje için 36 milyon lira kaynak harcandı. Bu yıl baraj bitecek. Bu yıl sonu itibarıyla su tutmaya başlayacağız. Bu proje Gümüşhane Belediyesinin projesidir. 30 yıl vadeli olarak parasını ödeyeceğiz."