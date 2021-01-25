Yaz aylarında yemyeşil olan Göle’de, kış mevsiminde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 ila 35 derece arasında seyrediyor.

Kaldırımların, caddelerin buzla kaplandığı ilçe sakinleri ise soğukla yaşamaya alışmış durumda.

Akşamları eve kapanan ve sobayla ısınan Göle halkı, dışarıya çıkarken 5 kat elbise giyiyor ve hayvanlarını korumak için üzerlerine battaniye örtüyor.

Isınma derdine düşüp virüsü unutuyorlar

Yılın 8 ayını kış mevsimi gibi geçirdiklerini ve evde soba yanmasına rağmen camların buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, "Kısıtlama ve soğuk hava sebebiyle eve erken kapanıyoruz. Isınma derdine düştüğümüzden koronavirüsü unutuyoruz. Hep iç içe yatıyoruz. Çok aşırı soğuklar var" dedi.

Haber: Dinçer Aktemur