Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Gölelilerin soğuktan korunma yolu: Çift kat yorgan, 5 kat elbise
Ardahan’ın Göle ilçesinde vatandaşlar, kış aylarında hava sıcaklığının sıfırın altında 25 ila 35 dereceye kadar düşmesi nedeniyle çift kat yorganla uyuyup 5 kat elbise giyiyor.
Yaz aylarında yemyeşil olan Göle’de, kış mevsiminde hava sıcaklığı sıfırın altında 25 ila 35 derece arasında seyrediyor.
Kaldırımların, caddelerin buzla kaplandığı ilçe sakinleri ise soğukla yaşamaya alışmış durumda.
Akşamları eve kapanan ve sobayla ısınan Göle halkı, dışarıya çıkarken 5 kat elbise giyiyor ve hayvanlarını korumak için üzerlerine battaniye örtüyor.
Isınma derdine düşüp virüsü unutuyorlar
Yılın 8 ayını kış mevsimi gibi geçirdiklerini ve evde soba yanmasına rağmen camların buz tuttuğunu söyleyen vatandaşlar, "Kısıtlama ve soğuk hava sebebiyle eve erken kapanıyoruz. Isınma derdine düştüğümüzden koronavirüsü unutuyoruz. Hep iç içe yatıyoruz. Çok aşırı soğuklar var" dedi.
Haber: Dinçer Aktemur
Etiketler: Koronavirüs
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