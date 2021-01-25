Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-Keles yolu ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: AA]
Bursa-Keles yolunda tomruk yüklü bir kamyonun devrilmesi sonucu yol ulaşıma kapandı.
Bursa-Keles Yolu Doğancı mevkisinde, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tır, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada tırın dorsesindeki tomruklar yola saçıldı.
Bursa-Keles Yolu ulaşıma kapanırken çevredeki vatandaşlar jandarmaya ihbarda bulundu.
Olay yerine gelen jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.
Tır ile tomrukların yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Etiketler: Trafik Kazası
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