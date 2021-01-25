Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar F.S., Ö.C., Ş.G., G.D., S.U. ve S.Ş. ile avukatları katıldı.

Sanık F.S., savunmasında, örgüt üyesi olmadığını iddia ederek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. ByLock yüklemedim ve kullanmadım. Terör örgütüne finansal destekte bulunmadım. Beraatime karar verilmesini talep ederim" dedi.

Diğer sanıklar da örgüt üyesi olmadıklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanık F.S.'yi "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine hükmetti.