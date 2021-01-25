Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 17:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yolcu valizinden 10 kilogram uyuşturucu çıktı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan otobüsteki valizden 10 kilo 820 gram esrar çıktı. Valizin sahibi olduğu öğrenilen kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Diyarbakır’dan Şanlıurfa yönüne giden yolcu otobüsü Selimpınar Mahallesi’ndeki uygulama noktasında durduruldu.
Narkotik köpeği "Lewis" ile bagajda yapılan aramada, bir valizde iki parça halinde 10 kilo 820 gram kubar esrar bulundu.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.C, ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
Son Haberler
- 18:44
- 18:43
- 18:31
- 18:13
- 18:10
Sıradaki Haber
Bursa-Keles yolu ulaşıma kapandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz