Diyarbakır’dan Şanlıurfa yönüne giden yolcu otobüsü Selimpınar Mahallesi’ndeki uygulama noktasında durduruldu.

Narkotik köpeği "Lewis" ile bagajda yapılan aramada, bir valizde iki parça halinde 10 kilo 820 gram kubar esrar bulundu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan V.C, ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. İşlemleri tamamlanan şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.