Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 22:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir’de sağanak: Bir okulun istinat duvarı yıkıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Tire ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir okulun istinat duvarı yıkıldı.
İlçe genelinde sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak zaman zaman etkisini artırdı. Peşrefli Mahallesi'ndeki Peşrefli İlkokulunun istinat duvarı, sağanağın etkisiyle yıkıldı.
Çökme anında duvar üzerindeki yolda park halinde bulunan iş makinesi de okul bahçesine devrildi. Hafriyat firmasına ait iş makinesi, vinç yardımıyla devrildiği yerden çıkarıldı.
Olayda yaralanan olmazken, iş makinesinde hasar meydana geldi.
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