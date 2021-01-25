Haber Giriş: 25 Ocak 2021 Pazartesi 23:09Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Hz. Muhammed'e hakaret içerikli paylaşıma soruşturma
[Fotoğraf: AA Arşiv]
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video ile Hz. Muhammed'e hakaretlerde bulunduğu iddia edilen Y.D. hakkında soruşturma başlattı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından Y.D. isimli kullanıcının YouTube sosyal paylaşım sitesindeki video içeriğinde peygamberimize karşı kullandığı hakaret içerikli sözler nedeniyle resen soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.
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