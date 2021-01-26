Adana istikametine gitmekte olan C.A. idaresindeki yük treni, Pazarcık ilçesinde bulunan hemzemin geçitten geçmeye çalışan A.K. yönetimindeki alçı yüklü tıra çarptı.

Tırı önüne alan tren, 40 metre sürükledikten sonra durabildi.

Kazada yük treninin lokomotif kısmı raylardan çıkarak elektrik direklerini parçaladı. Yaralanan tır şoförü kendi imkanlarıyla araçtan çıkabildi.

[Fotoğraf: İHA]

Şoför ve makinistin durumu iyi

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yaralanan tır şoförü ve hafif yaralanan makinist olay yerine gelen ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.