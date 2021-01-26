Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 01:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kumarcılar koronavirüs dinlemiyor: 30 kişiye 103 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ordu'nun Fatsa ilçesinde kumar oynayan ve koronavirüs tedbirlerini ihlal eden 30 kişiye 103 bin 374 lira ceza uygulandı.
Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, üç ayrı adreste kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Adreslere operasyon düzenleyen polis, 30 kişiyi kumar oynarken yakaladı.
Kumar oynadıkları ve COVID-19 tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle bu kişilere 103 bin 374 lira ceza kesildi.
Operasyonda bir miktar paraya da el konuldu.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri
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