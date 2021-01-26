Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 04:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den Antalya'ya 'sağanak' uyarısı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın doğusu için kuvvetli yağış tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sel, yıldırım, zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.
Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.
Ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: Antalya Yağış Hava Durumu Hava Sıcaklıkları
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