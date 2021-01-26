Antalya'nın doğusunda devam eden yağışların bugün akşam saatlerine kadar kuvvetli (metrekareye 21-50 kilogram) ve yer yer çok kuvvetli (metrekareye 51-75 kilogram) olması bekleniyor.

Ulaşımda aksamalar, su baskını, yıldırım, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.