Haber Giriş: 26 Ocak 2021 Salı 05:34Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da park halindeki araç küle döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Bahçelievler’de park halinde bulunan ticari minibüs, alevler içinde kaldı. İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü araç, kullanılamaz hale geldi.
Bahçelievler Mahallesi Zeki Karsan Sokağı üzerinde, gece saatlerinde park halinde bulunan bir ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.
Alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.
[Fotoğraf: İHA]
Ticari minibüs küle döndü
Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüs kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu.
[Fotoğraf: İHA]
Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.
Son Haberler
- 05:58
- 05:21
- 04:47
- 04:38
- 04:02
Sıradaki Haber
Meteoroloji'den Antalya'ya 'sağanak' uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz