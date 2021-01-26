Bahçelievler Mahallesi Zeki Karsan Sokağı üzerinde, gece saatlerinde park halinde bulunan bir ticari minibüs henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yanmaya başladı.

Alevler içerisinde kalan aracı gören vatandaşlar, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

[Fotoğraf: İHA]

Ticari minibüs küle döndü

Yapılan soğutma çalışmalarının ardından ticari minibüs kullanılamaz hale geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yeri inceleme ekipleri, araçta meydana gelen yangının çıkış sebebini bulmak için incelemelerde bulundu.

[Fotoğraf: İHA]

Polisin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.