Erzurum’da yaşayan Hanif Olgun çalıştığı kargo şirketine ait kamyonla Iğdır'a ilaç götürdü.

Olgun, 21 Ocak’ta akşam saatlerinde dönüş için yola çıktığı sırada havanın soğuk olması nedeniyle kamyonun kaloriferlerini sonuna kadar açtı. Ancak kamyonun ön camı hariç tüm camları buz tuttu.

Kamyondan inemedi, çocuklarından yardım istedi

Doğubayazıt ve Ağrı üzerinden Erzurum'a geldiğini söyleyen Hanifi Olgun, şunları söyledi:

"Özellikle Ağrı Dağı eteklerinden geçerken kamyonun içindeki sıcaklık eksi 35'i gösteriyordu. Kaloriferi sonuna kadar açtım ama hiç fayda etmedi. Camlarda bir parmak kalınlığında buz vardı. Ayaklarımın üşüdüğünü hissettim ama bunun normal olduğunu sandım. Bir an evvel Erzurum'a gelmek için durmadım. Eve geldiğimde üşüyen ayaklarım nedeniyle kamyondan inemedim. Çocuklarımı telefonla arayıp yardım istedim. Beni kamyondan indirip eve götürdüler. Eşime ayaklarımı hissetmediğimi söyledim. Botlarımı çıkardığımda patladığını gördüm. Hemen hastaneye geldik. Doktorlar ayaklarımın yandığını söyleyerek yanık merkezinde tedaviye aldılar. 20 senedir şoförüm, çok soğuklar gördüm ama böyle bir şey ne yaşadım ne de duydum."

[Fotoğraf: DHA]

Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi doktorları, Hanifi Olgun'un soğukta uzun süre kalmasına bağlı olarak ayaklarında donma nedeniyle ikinci ve üçüncü derecede yanıklar oluştuğunu söyledi. Doktorlar, Olgun'a ileride cerrahi müdahale gerekebileceğini anlattı.