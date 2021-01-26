Gaziantep Hayvanat Bahçesi, yaklaşık 1,5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 400 türden 10 bin hayvana ev sahipliği yapıyor.

Pandemi öncesi her yıl 3 milyonu aşkın ziyaretçiyi ağırlayan hayvanat bahçesinde, su aygırı, yılan, aslan, timsah, deve, fil, maymun gibi hayvanlara özel olarak bakılıyor.

Pandeminin ardından 5 milyon ziyaretçi bekleniyor

Bir süre kapalı kalmasına rağmen 2020 yılında 1 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını belirten Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler şöyle konuştu:

"Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ni 2020 yılında yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret etti. Üç ay kadar bir süre pandemiden dolayı ziyaretçi kabul etmedik. Pandemiden sonra sosyal mesafeyi koruyarak aynı zamanda kapalı alanlara belirli sayıda ziyaretçi alacak şekilde hayvanat bahçemizde misafir kabul ettik. Tabi 1 milyon bizim için çok az bir sayı, 2019 yılında Gaziantep hayvanat bahçesini yaklaşık 4 milyon kişi ziyaret etmişti.

2021 yılında biz 5 milyon ziyaretçinin geleceğine inanıyoruz. Şu anda tüm önlemlerimizi aldık. Gaziantep hayvanat bahçesi açık alan olduğu için ziyaretçilerimiz gönül rahatlığıyla gezebiliyor. Kendilerini korumaları ve sosyal mesafe ve el dezenfektanı kullanma konusunda anonslarımızı sürekli olarak yapıyoruz.”

“Yırtıcı hayvanların olduğu bir safari yapmayı planlıyoruz”

Celal Özsöyler, hayvanat bahçesiyle ilgili yeni planlarının olduğunu söyledi:

"Bizim yeni projelerimiz var. Afrika Safari yapacağız mevcut olan safari parkımıza bir de yırtıcıların safarisini ekleyeceğiz. Yeni bir sürüngen eklemeyi düşünüyoruz yani biz sürekli yenilik yapan bir hayvanat bahçesiyiz ve sürekli ziyaretçi sayımız da artıracağız. Çünkü gelen insanlar her geldiğinde burada bir farklı yenilik ile karşılaşıyor ve bu da hoşlarına gidiyor.”

450 hayvan sağlığına kavuşturuldu

2020 yılında yaralı veya hasta hayvanların tedavisini gerçekleştirdiklerini de söyleyen Özsöyler, "Biz Gaziantep Hayvanat Bahçesi olarak aynı zamanda kurtarma merkezi olarak da görev yapıyoruz. Yaralı veya hasta hayvanlar; Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getiriliyor ve biz bunların gerekli tedavilerini ve bakımlarını yapıyoruz. 2020 yılında yaklaşık 450 hayvana biz burada gerekli tedavi yaptık ve bunlardan 325 tanesini doğaya bıraktık. Geriye kalanlar ise şu anda hayvanat bahçemizde ve bakımlarını yapıyoruz" diye konuştu.