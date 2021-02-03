İl Jandarma Komutanlığına bağlı Asayiş ve Trafik ekipleri, milli park girişinde kar lastiği ve kimlik kontrollerinin yanı sıra kayak alanlarına kadar olan bölümde denetimlerini sıklaştırdı.

Denetimlerde 15 kişi yakalandı, 6 araçla ilgili işlem yapıldı

Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığınca yılbaşından bu yana bölgede yürütülen çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. Ayrıca, 6 araçla ilgili işlem yapıldı.

Yeni tip koronavirüs kuralları çerçevesinde yapılan denetim ve kontroller sonucu Uludağ'daki 6 işletme ile maske, sosyal mesafe ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 220 kişiye 893 bin lira idari para cezası uygulandı.