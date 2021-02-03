Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Şanlıurfa'da "drone"lu DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
Şanlıurfa'da "drone"lu terör örgütü DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütü DEAŞ içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüten ve sosyal medya üzerinden örgüt propagandası yapan şüphelilere operasyon düzenledi.
Eyyübiye, Haliliye, Akçakale ve Birecik ilçelerinde 5 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada da çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Etiketler: DEAŞ Terör Örgütü Terörle Mücadele
Sıradaki Haber
Şanlıurfa'da kız kaçırma kavgası: 40 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz