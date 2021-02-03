Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapanlara operasyon düzenledi.

Takip edilen 6 şüpheliden birinin motosikletli kurye görünümünde silah taşıdığı tespit edildi. Yeri belirlenen şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibiyle yakalanan şüpheli, üzerinde taşıdığı 5 silahla birlikte yakalandı.

Gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramada, 10 tabanca, 110 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.