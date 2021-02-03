Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:16Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kurye görünümünde silah taşıyordu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de silah kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyonda motosikletli kurye görünümünde silah taşıyan şüphelinin de bulunduğu 6 zanlı gözaltına alındı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "silah kaçakçılığı ve silah ticareti" yapanlara operasyon düzenledi.
Takip edilen 6 şüpheliden birinin motosikletli kurye görünümünde silah taşıdığı tespit edildi. Yeri belirlenen şüpheli, polis ekiplerinden kaçmaya çalışınca kovalamaca yaşandı. Ekiplerin takibiyle yakalanan şüpheli, üzerinde taşıdığı 5 silahla birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan 6 şüphelinin ev ve iş yerlerinin yanı sıra araçlarında yapılan aramada, 10 tabanca, 110 tabanca fişeği, 1 kurusıkı tabanca, 2 av tüfeği ile 9 kartuş ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorgusu devam ediyor.
Etiketler: Kaçakçılık
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