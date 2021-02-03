Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 16:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Varank: Türkiye salgın sonrası dönemin kazananı olacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Öncü göstergeler, imalat sanayimizin yıla güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor. Gündemi, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutacağız" dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin imalat sanayisinin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını duyurdu. Varank Twitter'da "Öncü Göstergelerde 2021 Ocak Ayı Görünümü" grafiğini paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:
"Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."
Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor.— Mustafa Varank (@varank) February 3, 2021
Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz.
Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak. pic.twitter.com/ueOSOAg7Ja
Etiketler: İhracat Mustafa Varank
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