Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin imalat sanayisinin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını duyurdu. Varank Twitter'da "Öncü Göstergelerde 2021 Ocak Ayı Görünümü" grafiğini paylaşarak, şu açıklamayı yaptı:

"Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."