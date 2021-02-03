Şanlıurfa’nın Paşabağı Mahallesi'ndeki Güvenlik Şube Müdürlüğü önünde meydana gelen olayın kız kaçırma meselesi yüzünden olduğu öğrenildi. Dün kavga eden husumetli Gezen ve Gezmiş ailelerinin fertleri, bugün yeniden karşı karşıya geldi.

Ortalık savaş alanına döndü

Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu onlarca kişi, birbirlerine tüfek, taş, sopa ve bıçaklarla saldırdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgayı, Güvenlik Şube Müdürlüğü'nden çıkan polisler ayırmaya çalıştı.

40 kişi gözaltına alındı

Polisler uyarılara rağmen taraflar kavgayı sonlandırmayınca havaya uyarı ateşi açtı. Güçlükle sonlandırılan kavgada yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kavgaya karıştığı belirlenen 40 kişi ise polisler tarafından gözaltına alındı.

4 araç hasar gördü

Kavga sırasında park halindeki 4 araçta hasar oluştuğu görülürken, yaşananlar güvenlik kamerası ve cep telefonu kameralarına yansıdı.

Polis, yaşananların ardından hastanede yeni bir kavga yaşanmaması için yoğun güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

