Haber Giriş: Kaynak: AA-İHA
Uludağ eteklerinde kaybolan 4 kişi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Bursa Uludağ'da kaybolan 4 kişi arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Maksem Mahallesi'nden Uludağ'a doğru kestane toplamak için yürüyüşe çıkan 4 kişilik grup yönlerini kaybetti.
Kaybolan kişilerin ihbarı üzerine Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, ANDA ve NAK Arama Kurtarma ekipleri çalışma başlattı.
[Fotoğraf: AA]
Yaklaşık 70 kişilik ekip, kanyonların bulunduğu bölgede arama kurtarma faaliyetlerine katıldı.
Ekipler, kaybolan kişileri 150 metre derinlikteki dere yatağında buldu.
Uludağ'da kaybolan 4 kişiye arama kurtarma ekipleri tarafından ulaşıldı. Detayları @trthaber muhabiri Ferhat Özkaner aktardı.https://t.co/m7SlbI7SF8 pic.twitter.com/GOWmj4ZG7i— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 16, 2020
Kurtarılan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Etiketler: AFADSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 06:09
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