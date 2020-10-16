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Avrasya Tüneli bakım onarım çalışmaları için kapatıldı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Avrasya Tüneli, bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 5 saat süreyle her iki yönde trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, gece yarısından itibaren iki yönden trafiğe kapatıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Avrasya Tüneli girişi dubalarla kapatılırken, trafik uyarı levhalarına ‘ Tünel kapalı, ilk çıkıştan çıkın’ ve ‘Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır’ yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergah kullanmaları için uyarıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Avrasya Tüneli, yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının ardından saat 05.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılacak.
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