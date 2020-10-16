İstanbul'un iki yakasını deniz altından birbirine bağlayan Avrasya Tüneli, gece yarısından itibaren iki yönden trafiğe kapatıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Avrasya Tüneli girişi dubalarla kapatılırken, trafik uyarı levhalarına ‘ Tünel kapalı, ilk çıkıştan çıkın’ ve ‘Avrasya Tüneli trafiğe kapalıdır’ yazılarak tüneli kullanmak isteyen sürücüler alternatif güzergah kullanmaları için uyarıldı.

[Fotoğraf: DHA]

Avrasya Tüneli, yapılacak bakım ve onarım çalışmalarının ardından saat 05.00 itibarıyla yeniden trafiğe açılacak.

