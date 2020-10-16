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Beyazıt-Laleli tramvay seferleri normale döndü
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da bir iş makinesi tramvaya enerji sağlayan elektrik kablosuna çarptı. Kaza nedeniyle, Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler bir süre durdurdu. Seferler, elektrik kablosunun onarılmasıyla normale döndü.
Beyazıt’ta akşam saatlerinde Laleli durağı yakınında bir tırın üzerindeki iş makinesi tramvaya enerji veren hatta çarparak kabloları kopardı.
Enerji kesintisi nedeniyle Beyazıt-Laleli durakları arasında seferler karşılıklı olarak durdu.
Kabloların onarılmasıyla birlikte tramvay seferleri yeniden başladı.
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