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Adıyaman'da karantinayı ihlal eden kişi yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina kurallarına uymadığı tespit edilen kişi öğrenci yurduna yerleştirildi.
Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehir içi ulaşım aracında karantina ihlali yapıldığı ihbarı aldı.
Ekipler, araç içerisindeki Ş.E'nin karantina ihlali yaptığını tespit etti.
Ş.E, 112 Acil Sağlık ekiplerince götürüldüğü öğrenci yurdunda karantinaya alındı.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 22:27
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