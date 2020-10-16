Haber Giriş: Kaynak: AA
Çeşme'de 28 şişe etil alkol ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Çeşme ilçesinde bir markette sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.
Çeşme Kaymakamlığının talimatı üzerine Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçede içki satışı yapan marketlerde denetim yaptı.
Bir marketteki denetimde sahte içki yapımında kullanılan 28 şişe etil alkol ele geçirildi.
Market sahibine para cezası verildiği ve hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.
Etiketler: Sahte AlkolSon Güncelleme: 16 Ekim 2020 Cuma 00:28
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