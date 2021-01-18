Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, bugün itibariyle ilçede koronavirüs pozitif vakası kalmadığını söyledi.

Bu süreçte görev yapan sağlık, emniyet ve jandarma ile kamu kurumları personellerine teşekkür eden Erdoğan, "Başta Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleriyle bakanlıklarımızın almış olduğu kararlar, Sayın Valimizin kararlılığı ve ilçe halkımızın sergilediği sorumluluk sayesinde çok şükür, bugünlere kadar ulaşmış bulunmaktayız. Pozitif vakanın çıktığı ilk günden son güne kadar sıkı denetimler, takip ve karantina uygulamaları, sonuca varmamıza yardımcı oldu" dedi.

"Tedbirlere uymaya devam edelim"

Alınan kararların hayata geçirilmesi konusunda vatandaşların elini taşın altına koyarak büyük bir duyarlılık gösterdiğini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İnanıyorum ki, vatandaşlarımız devam eden süreç içerisinde aynı hassasiyeti göstererek bizlere yardımcı olacaklar. Unutmayalım, bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmemiz bizlerin elinde. Kurallara uyalım, tedbirlerimizi gevşetmeden, rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla devam edelim."