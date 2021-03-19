THY'nin Bişkek-İstanbul seferini yapan "TK-347" sefer sayılı uçağındaki 1 aylık Yerdana rahatsızlandı. İkiz bebeklerden biri olan minik Yerdana'ya ilk müdahale aynı zamanda tıp doktoru olan AK Parti Karaman Milletvekili Recep Şeker ve kabin görevlileri tarafından yapıldı.



Türkiye hava sahası üzerinde olan uçağın kaptan pilotu, Ankara Esenboğa Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesiyle irtibata geçerek acil iniş için izin istedi.

Uçak acil iniş yaptı

İzin verilmesi üzerine uçak, Esenboğa Havalimanı'na saat 13.15'te iniş yaptı. İnişin ardından minik Yerdana, uçak altına çağırılan sağlık ekibine teslim edildi. Yerdana daha sonra Ankara Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım servisine alınan Yerdana'nın, sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"Hiç tereddüt etmeden müdahale ettim"

Milletvekili Şeker'in ilk müdahalesi bebeği hayata bağladı. Şeker o anları şöyle anlattı:



"Uçak Ankara'ya yaklaşırken yanına apar topar kabin görevlilerinin geldiğini belirterek, "Kabin görevlisi arkadaşlar ne olduğunu anlamadan bir çocuğu kucağıma verdiler. Çocuk morarmış, kalbi atmıyor, solunum yok. Önümdeki masayı açtım. Bebeğin dili nefes borusuna doğru kaçmış. Dilini öne aldım. Daha sonra kalp ve solunum masajı yaptım. Bebek daha sonra kendine gelmeye başladı."

"Bebeği koluma verir vermez masaja başladım"

Hiç tereddüt etmeden bebeğe müdahalede bulunduğunu anlatan Şeker, "Havada bu tür şeyler çok zorlu oluyor. Kabin görevlisi arkadaşlar bebeği koluma verir vermez masaja başladım. Uçak inene kadar uyarılarla diri tutmaya çalıştım. Bu şekilde Ankara'ya acil inişimiz oldu" dedi.