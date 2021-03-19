D-100 karayolu Pekşenler mevkiindeki çiftlikten kaçan 4 at karayoluna çıktı. Akyazı istikametine doğru koşan atlardan bir tanesi ters yöne girdi.

Karayolunda dört nala koşan atlar, kendilerini takip eden sürücünün yolu kapatması sayesinde bir şantiye alanına sokuldu. Atların sahibi de şantiyeye gelerek hayvanlarını aldı.

Atları güvenli şekilde şantiyeye sokan sürücü Okan Toprak, “Yolda giderken bir anda karayoluna çıktılar. Bir kaza yaşanmaması ve atların zarar görmemesi için arkalarından takip ederek diğer sürücüleri uyardım. Yanımda ağabeyim vardı, o da araçları durdurdu. Atları şantiyeye soktuk, sahibi gelip aldı” dedi.

