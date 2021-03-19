Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesi Doluca Köyü’nde nesli tehlike altındaki ağaç yediuyuru, bölgedeki işletme sahibi Özgün Aygül tarafından bulundu.

İşletmede bir tıkırtı duyduğunu ve raflardan bir hayvanın kafasını çıkardığını gördüğünü söyleyen Aygül, hayvanı önce sincaba benzetti.

[Fotoğraf: AA]

İnternette araştırdı

Özgül, kuyruğunun farklılığından dolayı sincap olmadığını anladığı hayvanla ilgili internette araştırma yaptı ve araştırma sonucunda canlının nesli tehlike altında olan ağaç yediuyuru olduğunu öğrendi.

Ceviz, meyve ve bisküvi ile besleniyor

İnternette yaptıkları araştırma sonucunda yediuyurun nelerle beslendiklerini öğrenen Aygül, ilerleyen zamanlarda hayvanı doğaya salacaklarını söyledi:

“İnternetten ne yediğine baktık. Ceviz, fıstık, meyve, bisküvi yiyormuş. Biz de kendi ellerimizle yediriyoruz. Yuvasına yakın bir yere bırakalım, yoksa kuşlar yer diye ailesini araştırıyoruz. Muhtemelen yavru. Ağaçlara bakıp dinlemeye çalışıyoruz. Şu an misafirimiz. Doğaya bırakacağız.”