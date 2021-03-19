Kale İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan denetimlerde 6 parça halinde 1700 metre misinadan yapılmış ruhsatız ağa rastlanıldı.

El konulan ağlara takılan altı farklı türdeki yüksek ticari değeri bulunan çok sayıdaki balıklar Su Ürünleri Mühendisi Mustafa Candaş tarafından yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Mustafa Candaş, denetimlerine aralıksız devam ettiklerini söyledi.

Denetimlerin av yasağı döneminde daha da arttırılacağını belirten Cantaş, "sürdürülebilir balıkçılık" için durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edileceğini kaydetti.