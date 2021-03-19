Polis ekipleri, kent merkezi üzerinde 2 paramotorun görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

İzinsiz uçuş yapan paramotor kullanıcılarının iniş yapması için İl Emniyet Müdürlüğüne ait helikopter de havalandı.

Bu sırada 2 paramotorlu, karadaki polislerin megafonla uyarıları üzerine kalkış yaptıkları Merkez Park'a indi.

Uçuş izinlerinin süresini aştıkları için idari işlem başlatıldı

Paramotor kullanıcıları Ali A. ve Kemal T, koronavirüs nedeniyle bu yıl nisanda çevrim içi düzenlenecek 9. Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı için havadan kenti görüntülemek amacıyla havalandıklarını belirtti.

Polis, uçuş için aldıkları iznin bugünü kapsamadığı gerekçesiyle 2 kişi hakkında idari işlem başlattı.