Çukurova Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin 19 yıldır büyük bir ulaştırma ve haberleşme hamlesi gerçekleştirdiğine vurgu yaptı.

Türkiye’nin her noktasının kendi içinde ulaştırma projeleriyle bağlandığına işaret eden Karaismailoğlu, bölge ve dünya ile lojistik alanında iş birliğinin geliştirilmesi için öncü adımlar atıldığını söyledi:

“Geldiğimiz noktada Türkiye, tarihe, bölgesinde bir lojistik süper güç olarak adını yazdırmış, Avrupa'dan uzak Asya’ya kadar giden ticari koridorlar üzerinde hakimiyetini ilan etmiştir. Tüm bu kazanımlar, hava, kara, deniz ve demir yolları ile haberleşmede hayata geçirilen cesur projelerimizin sonucudur. Türkiye’nin her noktası bu adımlardan nasibini alırken, Mersin ve Çukurova bölgesinde de yöremizin çehresini değiştirecek, geleceğe hazırlayacak stratejik adımlarla ilerliyoruz.”

[Fotoğraf: AA]

Mersin’e 11 milyardan fazla yatırım yapıldı

Karaismailoğlu, Mersin’e ulaşım ve iletişim yatırımları için 11 milyar 527 milyon liralık harcama yapıldığını açıkladı:

“Mersin'i bölgesinde ve Doğu Akdeniz çanağında ulusal ve uluslararası düzeyde ulaşım, deniz ticareti ve nükleer enerji merkezi haline getirmek yolunda şimdiden önemli aşamalar kaydettik. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nde 3. reaktörün temelini attı. Yanı sıra bugün Mersin Uluslararası Limanı'nın genişletilmesi amacıyla Doğu Akdeniz Terminali 2. Fazı'nın temelini atıyoruz. Şu anda içinde bulunduğumuz Çukurova Havalimanımızın alt ve üst yapı inşaat çalışmalarına hızla devam ediyoruz.”

[Fotoğraf: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı]

Altyapı inşaatının yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor

2017 yılının başında başlayan altyapı inşaatının yüzde 92,3’ü tamamlandı.

Proje kapsamında 3 bin 500 metre uzunluğunda pist ile aynı uzunlukta paralel taksi yolu yapılıyor.

Özel uçak apronunun da inşa edileceği havalimanında, kargo terminal apronu da yapılacak.

Havalimanının birinci etabı 2022’de hizmete açılacak

8 Ocak 2021’de yer teslimi yapılarak çalışmalara başlanan projenin birinci etabının 2022 yılında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Yap-işlet-devret ihale usulü ile yapılacak üstyapı-terminal ve mütemmim yapılar için görevli şirketin toplamda 155 milyon Euro yatırım yapacağını söyleyen Karaismailoğlu, “Bütün kamu özel iş birliği projelerinde olduğu gibi yapım için kamu bütçesinden hiç bir ödeme yapılmayacaktır” dedi.

İhaleyi kazanan firma, işletme süresi boyunca toplam 297 milyon 100 bin Euro kira bedelini devlete ödeyecek.

İşletme süresinin ilk 12 yılıyla sınırlı kalmak kaydıyla 2 milyon 700 bin yolcu garantisi verildi. Bunun da mevcut yolcunun yarısı kadar olduğu vurgulandı.

“Yolcu sayısı 9 milyona ulaştığında üçüncü etap yatırımları başlayacak”

Havalimanının şehir merkezlerine bağlantısı için çalışmalar yapıldığını açıklayan Karaismailoğlu, “Çukurova Havalimanı projemizin birinci ve ikinci etap yatırımları kapsamında yolcu kapasitesini yıllık 8 milyon kişi olarak öngörüyoruz. Yolcu sayısının 9 milyona ulaşması halinde, üçüncü etap yatırımlarına başlanacaktır” dedi.

Çukurova Havalimanı’nın demir yolu bağlantısına da önümüzdeki günlerde başlanacak. Mersin, Adana, Osmaniye, Gaziantep hızlı tren hattı ile yapılacak bağlantı sayesinde raylı sistemle olan bağlantı da çözülmüş olacak.