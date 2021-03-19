Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 13:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Adana'da jandarma ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlediği operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/PYD/YPG'ye üye olmaktan haklarında soruşturma yürütülen 2 kişi ile sosyal medya hesaplarından örgüt propagandası yaptığı belirlenen 2 zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, kentte yaşayan 2'si yabancı uyruklu 4 şüpheliyi operasyonla yakaladı.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda, 3 cep telefonu, 3 SIM kart ve örgütü simgeleyen bez parçası ele geçirildi.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
Sıradaki Haber
Samsun'da en çok vaka görülen ilçeler açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz