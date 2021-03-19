Kış aylarında binden fazla takımın kamp yapması sayesinde spor turizmi ile öne çıkan Antalya’da, 96 dönümlük araziye yapılan Antalya Stadı’nın enerjisi güneşten sağlanıyor.

Stadın çatısına kurulan elektrik üretim santralleriyle, şehir şebekesine destek veriliyor.

[Fotoğraf: AA]

“Milli ekonomimize destek sağlıyor”

Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, stadyumun kendi kendine yeten çevreci bir projeyle inşa edildiğine vurgu yaptı:

“Kendi elektriğini üretmesi ve şehir şebekesine destek vermesi dolayısıyla milli ekonomimize destek sağlıyor. Stadyum görsel güzelliğiyle Antalya'yı dünyaya tanıtırken çevreci özelliğiyle de örnek gösteriliyor. Stadyum, bakanlığımızın vizyon projelerinden bir tanesi. Bu sistemle yılda 1 milyon 766 bin kilovatsaat enerji üretiliyor. Bu enerji de ortalama 600 evin yıllık elektrik üretimine denk geliyor. Sistemle yıllık 1 milyon 809 bin lira gelir elde ediliyor.”

[Fotoğraf: AA]

Antik kentlerdeki arenalara benzerliğiyle dikkat çekiyor

Muratpaşa ilçesinde yer alan stat ve antik kentlerdeki arenalara benzerliğiyle dikkat çeken stat, 360 derece tam daire olarak yapıldı.

16 bin metrekarelik çatının 5 bin metrekarelik bölümü çimlerin güneş alabilmesi için şeffaf yapıldı. Statta 44 loca bulunuyor. 8 bin metrekarelik ticari alan ile bin 200 araçlık otopark da yer alıyor.

Antalyaspor, 2015-2016 sezonundan bu yana maçlarını bu statta oynuyor.