Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 12:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de PKK/KCK operasyonu: 14 gözaltı
Mersin'de, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 14 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz, Toroslar, Yenişehir, Tarsus ve Silifke ilçelerinde nevruz öncesinde eylem ve etkinlik yapacakları değerlendirilen 14 şüphelinin kimliği tespit edildi.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında haklarında yakalama kararı verilen şüpheliler, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde dijital materyal ve dokümanlar ele geçirilirken, şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
Son Haberler
- 12:54
- 12:53
- 12:45
- 12:40
- 12:47
Sıradaki Haber
Mahalleli zincir oluşturarak aramalara destek verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz