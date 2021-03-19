Polis ekipleri, "silahla yağma" ve "fuhşa teşvik veya aracılık, fuhuş yaptırmak ya da bunun için yer temin etmek" suçlarından hakkında kesinleşmiş 41 yıl 6 ay 15 gün hapis ile 50 bin 335 lira adli para cezası bulunan ve 2015'ten beri aranan Cemile A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

Polislere yakalanmamak için Adana'dan ayrıldığı belirlenen kadın hükümlünün, bulunduğu şehirden bir süre önce kente döndüğü bilgisine ulaşıldı.

Yakalanmamak için sürekli saç rengini değiştirmiş

Hükümlü kadının yakalanmamak için sürekli saç rengini ve yaşadığı yeri değiştirdiğini tespit eden polis, hükümlü kadının Adana’da annesinin evine geleceğini belirleyerek ev etrafında pusu kurdu.

Bunun üzerine adrese baskın yapan ekipler, Cemile A'yı giysi dolabında saklanırken buldu.

Cemile A, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.