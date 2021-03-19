Kentte amatör balıkçılık yapan Ali Bilgiç, balık tutmak için teknesiyle açıldı. İlerleyen saatlerde oltayı kontrol eden Bilgiç, Akdeniz'deki en tehlikeli türler arasında yer alan zehirli trakonya balığının takıldığını gördü. Bir anda dönen balık, Bilgiç'in sol eline temas etti.

Kısa süre sonra balığın temas ettiği yerde sinek ısırığı gibi acı hisseden Bilgiç'in kolunda uyuşma başladı.

Açık denizdeki teknesinde yalnız olan Bilgiç, başına bir şey gelme ihtimaline karşı sosyal medya hesabından canlı yayın yaparak durumu anlattı ve yardım istedi.

"5 saniye sonra sinek ısırığı gibi hissiyat geldi"

Oltasına takılan balığı yıllardır bildiğini söyleyen Ali Bilgiç, “Olta bana çarpmasın diye kurşundan kurtulmaya çalıştığımda balık takla attı ve elime anlık temas etti. Islaklık hissettim sadece. Oltayı teknenin içine bıraktım. 5 saniye sonra sinek ısırığı gibi hissiyat geldi. Yanma hissi sonra koluma, göğsüme, boynuma ve sırtıma yayıldı. Arkasından da ağrı yapmaya başladı. Darbe aldığım yerden kan çıkmaya ve şişmeye başladı" dedi.

"Ne zaman bayılırım diye düşündüm"

Başına bir şey gelme ihtimaline karşı sosyal medyadan canlı yayın açtığını söyleyen Bilgiç, “Yayında balığı gösterdim ve semptomları anlattım. Kendimi kaybeder, baygınlık geçirirsem bana ulaşsınlar diye. Olayı ilk fark ettiğimde aklımdan hangi aşamada bayılırım, nerede bayılırım, motoru durdurmam lazım gibi şeyler düşündüm. Motoru durduran bir kablo vardır. Bayılırsam en azından motor dursun diye o kabloyu kendime bağladım" diye konuştu.

"Kolumun kullanımı neredeyse yüzde 50 düştü"

Karaya çıkana kadar zamana karşı yarıştığını söyleyen Bilgiç, “Ardından limana gelince hemen hastaneye gittik. Hastaneye gidene kadar ağrılarım arttı. Doktorumuz da şans eseri balık avcısıymış ve balığı bildiği için hızlı müdahalede bulundu. Böyle durumlarda olabildiğince fazla insana ulaşmak lazım. İğne içeride kaldığı zaman zehir zerk etmeye devam ediyor. Vücudumda ağrı devam ediyor. Kolumun kullanımı neredeyse yüzde 50 düştü. 2-3 gün sürebileceğini söylediler. Binlerce insana bu balığı anlattık. Başımıza gelir mi diye düşünürken en sonunda bizim başımıza geldi" dedi.

"İlk önce yapılacak şey temas edilen yeri sıcak suya sokmak"

Bu tür vakalarda ilk olarak sıcak su uygulaması yapılması gerektiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, “Bu balık temas ettiyse hemen hastaneye gitmek gerekir. Bu tür vakalarda ilk önce yapılacak şey ise temas edilen yeri 50-60 derecelik sıcak suya sokmaktır. 45 dakika kadar da bu uygulamanın yapılması gerekiyor. Sıcak uygulamalar protein kökenli zehirlerde, proteini parçalamaya neden olur. Ne kadar erken uygulama yapılırsa etkisi o kadar azalır" dedi.