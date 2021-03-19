Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, ilçe merkezine 3 kilometre mesafedeki fabrikada sütü soğutmak amacıyla kullanılan gaz tankının borusundan sızıntı olduğunu, 7 işçinin hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

İşçilerin durumunun iyi olduğunu söyleyen Yılmaz, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"15 kişi yıkanmaya alındı"

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da peynir fabrikasının amonyak tankındaki sızıntı nedeniyle bazı işçilerin etkilendiğini söyledi.

İşçilerin durumunun iyi olduğu bilgisini veren Helvacıoğlu, "7 kişiye müdahale edildi, hastaneye kaldırıldı, müşahede için hastanedeler, sağlık durumları iyi. 15 kişi de amonyak gazı vücutlarında kalmasın diye yıkanmaya alındı. Olağanüstü bir durum yok. Bir amonyak tankından sızıntı gerçekleşti" dedi.