HDP'den yapılan açıklamada, görüşmede, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, HDP'ye açılan kapatma davası ve Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun vekilliğinin düşürülmesini demokrasiye aykırı bir tutum olarak değerlendirdiği aktarılarak, "demokrasinin mihenk taşlarını birlikte örmeye devam edeceklerini" söylediği kaydedildi.

Buldan'ın da İmamoğlu'nun Nevruz Bayramı'nı kutladığı bildirildi.