Duygu Delen davasında mahkeme keşif kararı vermişti. Davanın görüldüğü 10'uncu Ağır Ceza Mahkeme üyeleri ile bilirkişi heyeti olay yerine gitti. Genç kızın hayatını kaybettiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.

Ekip, yeniden fotoğraflama ve ölçüm yaptı. Heyet, daha sonra sanık avukatlarınca hazırlatılan, olayla ilgili bazı senaryoların yer aldığı animasyonu izledi. Bilirkişi heyetine raporunu sunması için bir ay süre verildi.

Gaziantep’te geçen yıl 13 Ağustos'ta 17 yaşındaki Duygu Delen, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.

Şüpheli ölümün ardından olay esnasında evde bulanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.

