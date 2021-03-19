Haber Giriş: 19 Mart 2021 Cuma 15:25Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Duygu Delen'in öldüğü yerde keşif yapıldı
[Fotoğraf: AA]
Eski erkek arkadaşının 4'üncü kattaki evinden düşen Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargı süreci devam ediyor. Gaziantep'te görülen davada olay yerinde keşif yapıldı.
Duygu Delen davasında mahkeme keşif kararı vermişti. Davanın görüldüğü 10'uncu Ağır Ceza Mahkeme üyeleri ile bilirkişi heyeti olay yerine gitti. Genç kızın hayatını kaybettiği ev ve çevresinde incelemelerde bulundu.
Ekip, yeniden fotoğraflama ve ölçüm yaptı. Heyet, daha sonra sanık avukatlarınca hazırlatılan, olayla ilgili bazı senaryoların yer aldığı animasyonu izledi. Bilirkişi heyetine raporunu sunması için bir ay süre verildi.
Gaziantep’te geçen yıl 13 Ağustos'ta 17 yaşındaki Duygu Delen, bir apartmanın 4'üncü katından düşerek hayatını kaybetmişti.
Şüpheli ölümün ardından olay esnasında evde bulanan erkek arkadaşı Mehmet Kaplan tutuklanmıştı.
Etiketler: Toplumsal Şiddet
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