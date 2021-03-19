Koronavirüs risk haritasında düşük riskli iller arasında bulunan Van’da, okullar kontrollü olarak eğitim-öğretime açılırken bazı okullarda kuralların ihlal edildiği belirlendi.

Özellikle okullarda kurallara dikkat edilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilirken, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan yeni kararlar kapsamında, öğretmenlerin okullarda ve özellikle öğretmenler odasında bir araya gelerek, toplu halde yeme-içmeleri yasaklandı.

Velisi pozitif veya izolasyonda olan çocuklar da okula gönderilmeyecek

Kurul, öğrenci ve velilerle ilgili de bir karar aldı. Karar gereği, velisi pozitif vaka veya izolasyonda olan çocukların da okula gönderilmesi yasaklandı.

Alınan kararları ihlal edenler için adli ve idari cezalar uygulanacak.

