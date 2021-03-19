Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yeni haftanın ilk gününde ülke genelinde havanın yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışlar, Doğu Anadolu'da yağmur, kalan kesimlerde gök görültülü yağmur ve sağanak şeklinde olacak.

Salı günü İç Anadolu'nun kuzeyi ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde kar, Güney Ege, Batı Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da gök gürültülü yağmur ve sağanak görülecek.

Çarşamba günü ise birçok bölgede yağmur ve sağanak yerini kar yağışına bıracak. Marmara'nın doğu ve güneyinde kar, kuzeyinde yağmur, Batı Karadeniz, İç Anadolu, İç Ege ve Doğu Anadolu'da kar yağışı bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'da ise gök gürültülü yağmur ve sağanak görülecek.

Hafta sonunda artacak olan hava sıcaklıkları yeni haftayla birlikte hissedilir derecede azalacak. Çarşamba günü Ankara ve Konya'da en yüksek sıcaklık 4, İstanbul'da 8, Ağrı'da 0 derece olacak.