Haber Giriş: Kaynak: AA
Uçak kazasında yaralananlardan 113'ü taburcu edildi
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanındaki uçak kazasında yaralanan 180 kişiden 113'ü taburcu edildi.
İstanbul İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, saat 14.00 itibarıyla kazada yaralananlardan 113'ünün taburcu edildiği, 67 kişinin tedavisinin sürdüğü belirtildi.
67 hastanın tedavisi devam ediyor
Açıklamada, "Hastalarımızın 13'ü yoğun bakımda olmak üzere 67'sinin tedavisi yatarak devam etmektedir. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakımında yatan 2 hastamızın da durumu orta-ağır seviyededir." bilgisine yer verildi.
Etiketler: uçak kazası sabiha gökçen havalimanıSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 15:55
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