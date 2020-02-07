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Deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.
Fırat Üniversitesi Hastanesinde güvenlik kameralarına yansıyan deprem anı görüntülerinde, hastaneye gelen hasta ve ziyaretçilerin rutin işlemlerini yaptıkları esnada sarsıntının başlamasıyla bir anda paniklediği görülüyor.
Depremin şiddetini artırmasıyla kimilerinin koşarak binadan çıkmaya çalıştığı kimilerinin ise oldukları yerde bir yerlere sığınmaya çalıştıklarının kaydedildiği görüntülerde, acil servis önünde bekleyen bir ambulansın sallanması depremin şiddetini gözler önüne seriyor.
Hastanenin farklı kat ve birimlerinde kaydedilen görüntülere insanların büyük bir korku ve panik yaşaması yansıyor.
Etiketler: güvenlik kamerası Elazığ depremiSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 16:59
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