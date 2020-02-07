Diyarbakır Anneleri'nin HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbeti devam ediyor. Oturma eylemine 158'inci günde yeni bir aile daha katıldı.

Hakkari'den Hamri Turan, 2015 yılında 17 yaşındayken terör örgütü mensuplarınca kandırılarak dağa kaçırılan kızı Aysel Turan için oturma eylemine başladı.

Siirt'ten Salih Sadak ise oğlu Mikail Sadak için evlat nöbetine katıldı.

Son katılımla birlikte oturma eylemindeki aile sayısı 88'e yükseldi.

Şehitler için saygı duruşu

Evlat nöbetini sürdüren aileler İdlib'de rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit düşen askerler ile Van'daki çığ felaketinde şehit olan asker, güvenlik korucusu, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri ile siviller için bir dakikalık saygı duruşunda bulundu.

Aileler adına açıklama yapan baba Fahrettin Akkuş, şehitlere rahmet ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa diledi.

Akkuş, "Allah Türkiye Cumhuriyeti Devletini korusun. Allah devletimize zeval vermesin. Devletimizin, polisimizin, askerimizin canı sağ olsun." diye konuştu.

Tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu anlatan Akkuş, çocuklarına kavuşana kadar oturma eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını sözlerine ekledi.