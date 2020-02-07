Haber Giriş: Kaynak: AA
4. Ulusal Antarktika Bilim Seferi başlıyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 4. Ulusal Antarktika Bilim Seferine katılan Türk ekip pazar günü yola çıkacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, pazar günü yola çıkacak 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetini İstanbul Havalimanı'nda düzenlenecek törenle uğurlayacak.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Bakanlık uhdesinde ve TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinesinde gerçekleştirilecek 4'üncü Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyeti 9 Şubat'ta yola çıkacak.
Hazırlıklarını tamamlayan 24 kişilik heyet, İstanbul Havalimanı'ndan Bakan Varank ve ailelerinin de katılacağı törenle uğurlanacak.
Etiketler: Antarktika bilim seferi türk antarktika ekibiSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 14:36
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