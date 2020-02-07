Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Özen Akçam'ın naaşı, dün Van'daki törenin ardından uçakla Trabzon'a, buradan da Artvin’in Ardanuç ilçesine getirildi.

Şehidin naaşı aile mezarlığında defnedildi

Şehit Akçam için bugün Ardanuç ilçesinde tören düzenlendi.

Akçam'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, askerlerin omuzunda Ardanuç Merkez Camii önüne getirildi.

Şehit yakınları da burada taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Şeref Kalaycı, AK Parti Artvin Milletvekili Erkan Balta, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğ General Hasan Koçyiğit, Artvin Garnizon Komutanı Piyade Albay Şükrü Şenduran, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Yasın Başbay, Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Tilki, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin ve binlerce vatandaş katıldı.

Burada kılınan cenaze namazı sonrası şehit Akçam’ın naaşı askerlerin omzunda bir süre taşınarak cenaze aracına kondu. Buradan Bulanık Köyü'ne götürülen şehidin cenazesi aile kabristanlığına defnedildi.