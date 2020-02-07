Haber Giriş:
İç Anadolu'da yoğun kar bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Bu akşam saatlerinden itibaren, Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bu akşam saatlerinden itibaren İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışının Niğde, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevrelerinde kuvvetli (10-20 santimetre) olması bekleniyor.
Don ve buzlanma dolayısıyla ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 7 Şubat 2020 Cuma 14:00
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