TRT Haber stüdyolarını gezen Paraguay'ın Ankara Büyükelçisi Caferino Adrian Valdez Peralta, TRT'den övgüyle söz etti.

"Türkiye'de haberler TRT'den takip ediliyor"

TRT'yi çok önemsediklerini söyleyen Caferino Adrian Valdez Peralta, "TRT çok büyük, prestijli kanal. Türkiye'de haberler TRT'den takip ediliyor" dedi.

Kendisinin Türkiye'de göreve başlamadan önce Türkiye'yi Türk dizilerinden tanıdığını belirten Peralta, "Ben Türkiye'ye gelmeden önce de Türkiye'yi dizilerden tanıyordum. Türk dizileri Paraguay'da çok popüler. Dizilerdeki Onur ve Süleyman isimleri Paraguay'da çocuklara verilen isimlerden" diye konuştu.

"Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkiler çok iyi düzeyde"

Türkiye ile Paraguay arasındaki ilişkilerin çok iyi düzeyde olduğunun altını çizen Büyükelçi, ilişkilerin daha da gelişmesi için çalışmalar yapıldığını anlattı.

Peralta, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine önümüzdeki aylarda Cumhurbaşkanlarının, iş adamlarının da içinde bulunduğu büyük bir heyetle Türkiye'yi ziyaret edeceğini söyledi.